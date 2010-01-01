Согласование отдельного входа в Хабаровске

Цены

Стоимость согласования отдельного входа в Хабаровске

Стоимость услуг по согласованию отдельного входа — от 150 тыс. рублей. Точную цифру мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.

Цена зависит от вида работ и объёма работ (реконструкция, переустройство или перепланировка), материала здания, количества собственников МКД, сложности входной группы и других ценообразующих факторов.

Услуга Стоимость Согласование отдельного входа под ключ от 150 000 р. Проектная документация (в том числе внесение изменений по замечаниям уполномоченных органов) от 50 000 р. Представление интересов в уполномоченных органах по получению разрешения на проведение работ 20 000 р. Представление интересов в БТИ, Росреестре 20 000 р. Представление интересов в уполномоченных органах по получению актов ввода в эксплуатацию 10 000 р. Работы по вводу в эксплуатацию (составление и комиссионное подписание актов освидетельствования скрытых работ, комиссионное обследование помещения и прочие работы) 10 000 р. Авторский (технический) надзор 10 000 р.

Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.