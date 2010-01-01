Согласование отдельного входа в Хабаровске
Согласуем отдельный вход при переводе квартиры в нежилой фонд или для устройства дополнительного входа в помещение
Организуем собрание собственников, предложим оптимальный вариант для входной группы, разработаем проект и согласуем его с МЧС и СЭС. Подготовим техническое заключение о состоянии конструкций, соберём пакет документов и получим необходимые разрешительные документы.
- Компания «Проектно-изыскательские работы» работает с 2010 года.
- Мы согласовали более 20 отдельных входов.
- Имеем допуск СРО к проектным работам.
Укажите номер телефона. Мы перезвоним, уточним детали, назовём стоимость и сроки выполнения работы.
Выполним обмеры и оценим возможность согласования
Проведём необходимые замеры, оценим техническую и юридическую возможность устройства отдельного входа, составим с заказчиком эскиз входной группы.
Разработаем проектную документацию
Предложим оптимальный вариант для устройства отдельного входа с учётом состояния несущих конструкций и инженерных систем. Подготовим проектные решения.
Проведём собрание собственников
Соберём согласия собственников многоквартирного дома на отдельный вход: составим списки, подготовим лист регистрации, ведомость, протокол собрания и решение.
Представим ваши интересы в различных инстанциях
Получим экспертные заключения о соответствии проектной документации санитарным и пожарным нормам, закажем необходимые документы из БТИ и Росреестра.
Получим разрешение на устройство входа
Обратимся с заявлением в уполномоченный орган власти для согласования отдельного входа в помещение. В установленный законом срок, получим бланк распоряжения.
Обновим документы и внесём изменения в ЕГРН
После проведения строительно-ремонтных работ подпишем акт приёмки, подготовим техплан, обратимся в Росреестр с заявлением об учёте изменений.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»
Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков
Закажите услугу согласования отдельного входа
- при переводе квартиры в нежилой фонд;
- при образовании нового помещения в нежилом здании;
- для устройства дополнительного выхода из помещения.
Если есть наброски, планы или сканы документов, то вложите файлы в заявку.
Стоимость согласования отдельного входа в Хабаровске
Стоимость услуг по согласованию отдельного входа — от 150 тыс. рублей. Точную цифру мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.
Цена зависит от вида работ и объёма работ (реконструкция, переустройство или перепланировка), материала здания, количества собственников МКД, сложности входной группы и других ценообразующих факторов.
|Услуга
|Стоимость
|Согласование отдельного входа под ключ
|от 150 000 р.
|Проектная документация (в том числе внесение изменений по замечаниям уполномоченных органов)
|от 50 000 р.
|Представление интересов в уполномоченных органах по получению разрешения на проведение работ
|20 000 р.
|Представление интересов в БТИ, Росреестре
|20 000 р.
|Представление интересов в уполномоченных органах по получению актов ввода в эксплуатацию
|10 000 р.
|Работы по вводу в эксплуатацию (составление и комиссионное подписание актов освидетельствования скрытых работ, комиссионное обследование помещения и прочие работы)
|10 000 р.
|Авторский (технический) надзор
|10 000 р.
Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.
Примеры работ
Отдельный вход в помещение магазина
Подготовили проект капитального ремонта нежилого помещения с организацией отдельного входа в зал обслуживания посетителей магазина по ул. Калинина в Хабаровске.
Отдельный вход в нежилое помещение
Разработали проектную документацию и согласовали демонтаж оконного блока и подоконного участка наружных стен для устройства отдельного входа в помещение по ул. Гайдара, 13.
Согласование отдельного входа в кафе
Подготовили проектную документацию по реконструкции части многоквартирного жилого дома по ул. Демьяна Бедного с устройством отдельного входа в кафе.
Отзывы
Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.
«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».
«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».
«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».
Контакты
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9 Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00 Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни. Email
mail@pir27.ru