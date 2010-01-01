Согласование отдельного входа в Хабаровске

Согласуем отдельный вход при переводе квартиры в нежилой фонд или для устройства дополнительного входа в помещение

Организуем собрание собственников, предложим оптимальный вариант для входной группы, разработаем проект и согласуем его с МЧС и СЭС. Подготовим техническое заключение о состоянии конструкций, соберём пакет документов и получим необходимые разрешительные документы.

  • Компания «Проектно-изыскательские работы» работает с 2010 года.
  • Мы согласовали более 20 отдельных входов.
  • Имеем допуск СРО к проектным работам.
Нужен отдельный вход?

Укажите номер телефона. Мы перезвоним, уточним детали, назовём стоимость и сроки выполнения работы.

Услуги

Выполним обмеры и оценим возможность согласования

Проведём необходимые замеры, оценим техническую и юридическую возможность устройства отдельного входа, составим с заказчиком эскиз входной группы.

Разработаем проектную документацию

Предложим оптимальный вариант для устройства отдельного входа с учётом состояния несущих конструкций и инженерных систем. Подготовим проектные решения.

Проведём собрание собственников

Соберём согласия собственников многоквартирного дома на отдельный вход: составим списки, подготовим лист регистрации, ведомость, протокол собрания и решение.

Представим ваши интересы в различных инстанциях

Получим экспертные заключения о соответствии проектной документации санитарным и пожарным нормам, закажем необходимые документы из БТИ и Росреестра.

Получим разрешение на устройство входа

Обратимся с заявлением в уполномоченный орган власти для согласования отдельного входа в помещение. В установленный законом срок, получим бланк распоряжения.

Обновим документы и внесём изменения в ЕГРН

После проведения строительно-ремонтных работ подпишем акт приёмки, подготовим техплан, обратимся в Росреестр с заявлением об учёте изменений.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»

Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

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Закажите услугу согласования отдельного входа

  • при переводе квартиры в нежилой фонд;
  • при образовании нового помещения в нежилом здании;
  • для устройства дополнительного выхода из помещения.

Если есть наброски, планы или сканы документов, то вложите файлы в заявку.

Цены

Стоимость согласования отдельного входа в Хабаровске

Стоимость услуг по согласованию отдельного входа — от 150 тыс. рублей. Точную цифру мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.

Цена зависит от вида работ и объёма работ (реконструкция, переустройство или перепланировка), материала здания, количества собственников МКД, сложности входной группы и других ценообразующих факторов.

Услуга Стоимость
Согласование отдельного входа под ключ от 150 000 р.
Проектная документация (в том числе внесение изменений по замечаниям уполномоченных органов) от 50 000 р.
Представление интересов в уполномоченных органах по получению разрешения на проведение работ 20 000 р.
Представление интересов в БТИ, Росреестре 20 000 р.
Представление интересов в уполномоченных органах по получению актов ввода в эксплуатацию 10 000 р.
Работы по вводу в эксплуатацию (составление и комиссионное подписание актов освидетельствования скрытых работ, комиссионное обследование помещения и прочие работы) 10 000 р.
Авторский (технический) надзор 10 000 р.

Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.

Прайс-лист ООО «Проектно-изыскательские работы»

Реквизиты ООО «Проектно-изыскательские работы»

Экспресс-расчёт стоимости согласования отдельного входа

Ответьте на 4 вопроса и получите примерную цифру стоимости услуг по оформлению отдельного входа.

1. Здание жилое или нежилое?
2. Укажите материал наружных стен здания.
3. Конфигурация земельного участка позволяет расположить входную группу (крыльцо, лестницу и т. п.)?
4. Если здание — это многоквартирный жилой дом, то сколько в нём квартир?
Укажите свой номер телефона

Мы позвоним, уточним детали, оценим возможность согласования и назовём стоимость работ по оформлению.

Примеры работ

План проекта капитального ремонта помещения с организацией отдельного входа
Кейс

Отдельный вход в помещение магазина

Подготовили проект капитального ремонта нежилого помещения с организацией отдельного входа в зал обслуживания посетителей магазина по ул. Калинина в Хабаровске.

План проекта реконструкции с устройством отдельного входа в помещение по ул. Гайдара, 13
Кейс

Отдельный вход в нежилое помещение

Разработали проектную документацию и согласовали демонтаж оконного блока и подоконного участка наружных стен для устройства отдельного входа в помещение по ул. Гайдара, 13.

План проекта реконструкции квартиры и устройства отдельного входа в кафе по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске
Кейс

Согласование отдельного входа в кафе

Подготовили проектную документацию по реконструкции части многоквартирного жилого дома по ул. Демьяна Бедного с устройством отдельного входа в кафе.

Клиенты о компании «ПИР»

Отзывы

Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.

Дианова Светлана Владимировна
Дианова Светлана Владимировна президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».

Климов Максим Александрович
Климов Максим Александрович глава Охотского муниципального района

«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».

ННК-Хабаровскнефтепродукт

«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».

Контактная информация

Контакты

Адрес
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9
Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00
Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни.
Email
mail@pir27.ru
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Компания «Проектно-изыскательские работы» — проектирование, получение разрешений, согласования, юридическое сопровождение.

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