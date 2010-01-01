Услуги компании «Проектно-изыскательские работы»

Архитектурное проектирование

Проектируем жилые многоквартирные и частные дома, здания различного назначения, дороги, производственные сооружения, городские территории, инженерные сети и другие объекты.

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Техническое обследование

Проводим обследование зданий и сооружений. Берём пробы, делаем анализ, обрабатываем данные, проводим необходимые вычисления и расчёты. Готовим техническое заключение.

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Перепланировка и переустройство

Согласовываем перепланировку и (или) переустройство жилых и нежилых помещений. Готовим пакет документов. Оформляем изменения через уполномоченный орган местной власти или узакониваем их через суд.

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Перевод квартиры в нежилой фонд

Оказываем услуги перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. Получим решение собственников МКД. Представим ваши интересы в различных инстанциях.

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Оформление самовольных построек

Оформляем права на самовольно возведённый объект. Докажем, что постройка не обладает признаками самовольного строительства, оформим разрешения по упрощённому регламенту или узаконим право на самострой в судебном порядке.

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Согласование отдельного входа

Соберём исходную документацию, разработаем проектное решение с оптимальным вариантом для входной группы и согласуем его с МЧС и СЭС. Подготовим техническое заключение и получим необходимые разрешения.

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Авторский и технический надзор

Осуществляем авторский и технический надзор в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам.

Ввод объектов в эксплуатацию

Подготовим техплан, акты, схемы, заключения, другие документы и обратимся в уполномоченный орган за разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

 

Компания «Проектно-изыскательские работы» — проектирование, получение разрешений, согласования, юридическое сопровождение.

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