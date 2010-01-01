Услуги компании «Проектно-изыскательские работы»
Архитектурное проектирование
Проектируем жилые многоквартирные и частные дома, здания различного назначения, дороги, производственные сооружения, городские территории, инженерные сети и другие объекты.
Техническое обследование
Проводим обследование зданий и сооружений. Берём пробы, делаем анализ, обрабатываем данные, проводим необходимые вычисления и расчёты. Готовим техническое заключение.
Перепланировка и переустройство
Согласовываем перепланировку и (или) переустройство жилых и нежилых помещений. Готовим пакет документов. Оформляем изменения через уполномоченный орган местной власти или узакониваем их через суд.
Перевод квартиры в нежилой фонд
Оказываем услуги перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. Получим решение собственников МКД. Представим ваши интересы в различных инстанциях.
Оформление самовольных построек
Оформляем права на самовольно возведённый объект. Докажем, что постройка не обладает признаками самовольного строительства, оформим разрешения по упрощённому регламенту или узаконим право на самострой в судебном порядке.
Согласование отдельного входа
Соберём исходную документацию, разработаем проектное решение с оптимальным вариантом для входной группы и согласуем его с МЧС и СЭС. Подготовим техническое заключение и получим необходимые разрешения.
Авторский и технический надзор
Осуществляем авторский и технический надзор в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам.
Ввод объектов в эксплуатацию
Подготовим техплан, акты, схемы, заключения, другие документы и обратимся в уполномоченный орган за разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.