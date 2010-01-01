Архитектурное проектирование в Хабаровске

Цены

Стоимость проектных работ

Стоимость проектирования рассчитывается индивидуально, в зависимости от характеристик объекта, удалённости и сложности инженерных сетей, срочности работ, иных условий и требований, предъявляемых заказчиком.

Точную цену мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.

Услуга Стоимость Эскизный проект от 20 000 р. Расчёт потребностей в ресурсах от 30 000 р. Проект частного дома от 100 000 р. Проект административного здания от 150 000 р. Проект склада от 150 000 р. Проект многоквартирного жилого дома от 400 000 р. Проект многофункционального здания от 1 000 000 р.

Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.