Архитектурное проектирование в Хабаровске
Проектируем дома, здания, сооружения, городские территории, дороги, инженерные сети и другие объекты
Компания «Проектно-изыскательские работы» выполняет полный комплекс мероприятий: от разработки концепции и проведения обследований до получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
- Рассчитаем стоимость работ и подготовим коммерческое предложение за 1 день.
- Выполним проект частного дома за 30 дней, административного здания — за 60 дней, склада — за 45 дней, МКД — за 90 дней.
- Без доплат выполним предпроектную проработку, рассчитаем потребность в энергоресурсах, закажем техусловия у сетедержателей, откорректируем параметры градостроительных требований.
- Гарантируем прохождение экспертизы и получение разрешения.
- Даём 15-летнюю гарантию на свои проекты объектов капитального строительства.
Укажите номер телефона. Мы перезвоним, уточним детали, назовём стоимость и сроки выполнения работы.
Исходно-разрешительная документация
Получим градостроительный план земельного участка, технические условия, выписки и постановления, запросим необходимые разрешения в органах местной власти и госструктурах, примем участие в торгах или общественных слушаниях.
Выполнение инженерных изысканий
Для получения исчерпывающей информации о территории строительства закажем инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Разработка основных технических решений
Предложим оптимальные планировочные, конструктивные, архитектурные и иные решения для эффективной эксплуатации объекта с точки зрения его комфортности, безопасности и рентабельности.
Разработка проектной документации
Проведём расчёты, разработаем проектную документацию, соответствующую всем действующим правилам, нормам и требованиям градостроительного законодательства. Бесплатно внесём правки.
Экспертиза проектной документации
В случае необходимости пройдём государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий и получим положительное заключение уполномоченного органа или организации.
Получение разрешения на строительство
Соберём пакет бумаг, обязательных к представлению для получения услуги. Проверим и подадим документы. Получим разрешение на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства.
Авторский и технический надзор
Осуществим надзор за строительством или капитальным ремонтом объектов в целях соответствия решениям, предусмотренным в утверждённом проекте и разработанной на его основе рабочей документации.
Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Подготовим техплан, акты, схемы, заключения, другие документы и обратимся в уполномоченный орган за разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»
Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков
Закажите архитектурное проектирование строительства или капремонта объекта
- Работаем с 2010 года.
- Подготовили более 130 проектов в рамках запланированных сроков и бюджета.
Стоимость проектных работ
Стоимость проектирования рассчитывается индивидуально, в зависимости от характеристик объекта, удалённости и сложности инженерных сетей, срочности работ, иных условий и требований, предъявляемых заказчиком.
Точную цену мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.
|Услуга
|Стоимость
|Эскизный проект
|от 20 000 р.
|Расчёт потребностей в ресурсах
|от 30 000 р.
|Проект частного дома
|от 100 000 р.
|Проект административного здания
|от 150 000 р.
|Проект склада
|от 150 000 р.
|Проект многоквартирного жилого дома
|от 400 000 р.
|Проект многофункционального здания
|от 1 000 000 р.
Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.
Примеры работ
Проект реконструкции здания склада под магазин
Разработали проект реконструкции 1-этажного склада под 2-этажный магазин: увеличили площадь с 560 до 1055 м², согласовали пристройку, предусмотрели строительство водоотвода. Получили разрешение на строительство.
Проект многоквартирного жилого дома
Разработали проект 5-этажного жилого дома площадью 2798,5 м² по ул. Вяземская. Количество квартир — 60, в том числе однокомнатных — 50, квартир-студий — 10. Прошли экспертизу, получили разрешение на строительство.
Проект административного здания
Разработали проект 2-этажного здания для предоставления коммунальных услуг в Индустриальном районе Хабаровска. Площадь здания — 451,9 м², площадь благоустраиваемой территории — 557 м². Получили разрешение на строительство.
Отзывы
Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.
«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».
«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».
«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».
Контакты
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9 Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00 Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни. Email
mail@pir27.ru