Архитектурное проектирование в Хабаровске

Проектируем дома, здания, сооружения, городские территории, дороги, инженерные сети и другие объекты

Компания «Проектно-изыскательские работы» выполняет полный комплекс мероприятий: от разработки концепции и проведения обследований до получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

  • Рассчитаем стоимость работ и подготовим коммерческое предложение за 1 день.
  • Выполним проект частного дома за 30 дней, административного здания — за 60 дней, склада — за 45 дней, МКД — за 90 дней.
  • Без доплат выполним предпроектную проработку, рассчитаем потребность в энергоресурсах, закажем техусловия у сетедержателей, откорректируем параметры градостроительных требований.
  • Гарантируем прохождение экспертизы и получение разрешения.
  • Даём 15-летнюю гарантию на свои проекты объектов капитального строительства.
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Услуги

Исходно-разрешительная документация

Получим градостроительный план земельного участка, технические условия, выписки и постановления, запросим необходимые разрешения в органах местной власти и госструктурах, примем участие в торгах или общественных слушаниях.

Выполнение инженерных изысканий

Для получения исчерпывающей информации о территории строительства закажем инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Разработка основных технических решений

Предложим оптимальные планировочные, конструктивные, архитектурные и иные решения для эффективной эксплуатации объекта с точки зрения его комфортности, безопасности и рентабельности.

Разработка проектной документации

Проведём расчёты, разработаем проектную документацию, соответствующую всем действующим правилам, нормам и требованиям градостроительного законодательства. Бесплатно внесём правки.

Экспертиза проектной документации

В случае необходимости пройдём государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий и получим положительное заключение уполномоченного органа или организации.

Получение разрешения на строительство

Соберём пакет бумаг, обязательных к представлению для получения услуги. Проверим и подадим документы. Получим разрешение на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства.

Авторский и технический надзор

Осуществим надзор за строительством или капитальным ремонтом объектов в целях соответствия решениям, предусмотренным в утверждённом проекте и разработанной на его основе рабочей документации.

Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Подготовим техплан, акты, схемы, заключения, другие документы и обратимся в уполномоченный орган за разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»

Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Разрешение администрации города Хабаровска на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
Разрешение администрации города Хабаровска на строительство объекта капитального строительства
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Закажите архитектурное проектирование строительства или капремонта объекта

  • Работаем с 2010 года.
  • Подготовили более 130 проектов в рамках запланированных сроков и бюджета.
Цены

Стоимость проектных работ

Стоимость проектирования рассчитывается индивидуально, в зависимости от характеристик объекта, удалённости и сложности инженерных сетей, срочности работ, иных условий и требований, предъявляемых заказчиком.

Точную цену мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.

Услуга Стоимость
Эскизный проект от 20 000 р.
Расчёт потребностей в ресурсах от 30 000 р.
Проект частного дома от 100 000 р.
Проект административного здания от 150 000 р.
Проект склада от 150 000 р.
Проект многоквартирного жилого дома от 400 000 р.
Проект многофункционального здания от 1 000 000 р.

Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.

Прайс-лист ООО «Проектно-изыскательские работы»

Реквизиты ООО «Проектно-изыскательские работы»

Экспресс-расчёт стоимости архитектурного проектирования

Ответьте на 6 вопросов и получите экспресс-расчёт стоимости наших работ.

1. Какой объект вы планируете проектировать?
2. У вас новое строительство или реконструкция?
3. Есть ли у вас земельный участок под строительство?
4. Какая площадь здания или сооружения?
5. Этажность здания?
6. Какие инженерные изыскания вы уже получили?
Укажите свой номер телефона

Мы позвоним, уточним детали, оценим возможность согласования и назовём стоимость оформления перепланировки.

Примеры работ

Проект реконструкции здания склада под магазин по ул. Карла Маркса в Хабаровске
Кейс

Проект реконструкции здания склада под магазин

Разработали проект реконструкции 1-этажного склада под 2-этажный магазин: увеличили площадь с 560 до 1055 м², согласовали пристройку, предусмотрели строительство водоотвода. Получили разрешение на строительство.

Проект многоквартирного 5-этажного жилого дома по ул. Вяземской в Хабаровске
Кейс

Проект многоквартирного жилого дома

Разработали проект 5-этажного жилого дома площадью 2798,5 м² по ул. Вяземская. Количество квартир — 60, в том числе однокомнатных — 50, квартир-студий — 10. Прошли экспертизу, получили разрешение на строительство.

Проект здания для предоставления коммунальных услуг в Индустриальном районе Хабаровска
Кейс

Проект административного здания

Разработали проект 2-этажного здания для предоставления коммунальных услуг в Индустриальном районе Хабаровска. Площадь здания — 451,9 м², площадь благоустраиваемой территории — 557 м². Получили разрешение на строительство.

Клиенты о компании «ПИР»

Отзывы

Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.

Дианова Светлана Владимировна
Дианова Светлана Владимировна президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».

Климов Максим Александрович
Климов Максим Александрович глава Охотского муниципального района

«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».

ННК-Хабаровскнефтепродукт

«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».

Контактная информация

Контакты

Адрес
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9
Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00
Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни.
Email
mail@pir27.ru
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Компания «Проектно-изыскательские работы» — проектирование, получение разрешений, согласования, юридическое сопровождение.

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