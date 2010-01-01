Перевод квартиры в нежилой фонд в Хабаровске
Переведём жилое помещение в многоквартирном доме в нежилое, а также нежилое помещение в квартиру
Чтобы на законных основаниях использовать квартиру в коммерческих целях (например, под магазин, офис или салон красоты), нужно признать её нежилым помещением. Компания «Проектно-изыскательские работы» предлагает услуги перевода квартиры в нежилой фонд под ключ или отдельными видами работ.
- Работаем с 2010 года.
- Оформили более 30 переводов в нежилое.
- Имеем допуск СРО к проектным работам.
Укажите номер телефона. Мы перезвоним, уточним детали, назовём стоимость и сроки выполнения работы.
Проведём обмеры и оценим возможность перевода
Не все квартиры можно перевести в нежилое помещение. Мы проведём анализ документов, выполним необходимые замеры и оценим техническую возможность перевода.
Разработаем проект перепланировки
Предложим современное архитектурно-планировочное решение с учётом ваших пожеланий, разработаем проект перепланировки помещения и входной группы.
Проведём собрание собственников
Соберём решения собственников многоквартирного дома о переводе квартиры в нежилой фонд: подготовим списки, протокол общего собрания и согласие соседей.
Представим ваши интересы в различных инстанциях
Получим необходимые заключения от МЧС, СЭС, пожарного аудита, энергоаудита, управляющей компании и других организаций. Представим ваши интересы в БТИ и Росреестре.
Получим разрешение на перевод в нежилое
Обратимся с пакетом документов и заявлением в администрацию Хабаровска. В установленный законом срок получим уведомление о переводе жилого помещения в нежилое.
Обновим документы и внесём изменения в ЕГРН
Проведём авторский надзор после завершения ремонта. Подпишем акт о завершённых работах. Закажем и получим новые документы в БТИ. Внесём изменения в ЕГРН.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»
Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков
Закажите перевод квартиры в нежилой фонд
- для будущего магазина, хостела или кафе;
- для увеличения потока за счёт пешеходного трафика;
- для получения дополнительной прибыли с аренды помещения.
Стоимость перевода жилого помещения в нежилое в Хабаровске
Стоимость согласования перевода квартиры в нежилой фонд — от 300 тыс. рублей. Точную цифру мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.
Цена зависит от площади недвижимости, особенностей планировки, сложности проекта, количества собственников в МКД и других ценообразующих факторов.
|Услуга
|Стоимость
|Согласование перевода жилого помещения в нежилое под ключ
|от 300 000 р.
|Проектная документация (в том числе внесение изменений по замечаниям уполномоченных органов)
|от 150 000 р.
|Представление интересов в уполномоченных органах по получению разрешения на проведение работ
|20 000 р.
|Представление интересов в БТИ, Росреестре
|20 000 р.
|Представление интересов в уполномоченных органах по получению актов ввода в эксплуатацию
|30 000 р.
|Работы по вводу в эксплуатацию (составление и комиссионное подписание актов освидетельствования скрытых работ, комиссионное обследование помещения и прочие работы)
|10 000 р.
|Авторский (технический) надзор
|10 000 р.
Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.
Примеры работ
Перевод нежилого помещения в квартиру
Разработали проектную документацию и согласовали перевод офиса, расположенного на 1-м этаже многоквартирного дома по ул. Волочаевской в жилое помещение — двухкомнатную квартиру.
Перевод квартиры в нежилое помещение
Подготовили проект перевода жилого помещения в нежилой фонд и его присоединения к помещениям в доме по ул. Шеронова для дальнейшего использования под офис.
Перевод нежилого помещения в жилое
Разработали проект переустройства функционального помещения, расположенного на 1-м этаже жилого дома ул. Блюхера, для использования недвижимости под квартиру. Получили разрешительную документацию.
Отзывы
Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.
«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».
«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».
«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».
Контакты
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9 Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00 Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни. Email
mail@pir27.ru