Выбрать Да Нет Не знаю

2. Является ли здание охраняемым объектом историко-культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства)?

Выбрать Кирпичный Панельный Монолитный Другое Не знаю

3. Сколько квартир в доме?

Выбрать До 50 От 50 до 100 Более 100 Более 200 Другое Не знаю

4. Есть парковка или возможность организации мест для автотранспорта?