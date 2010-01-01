Перевод квартиры в нежилой фонд в Хабаровске

Переведём жилое помещение в многоквартирном доме в нежилое, а также нежилое помещение в квартиру

Чтобы на законных основаниях использовать квартиру в коммерческих целях (например, под магазин, офис или салон красоты), нужно признать её нежилым помещением. Компания «Проектно-изыскательские работы» предлагает услуги перевода квартиры в нежилой фонд под ключ или отдельными видами работ.

  • Работаем с 2010 года.
  • Оформили более 30 переводов в нежилое.
  • Имеем допуск СРО к проектным работам.
Нужен перевод?

Укажите номер телефона. Мы перезвоним, уточним детали, назовём стоимость и сроки выполнения работы.

Услуги

Проведём обмеры и оценим возможность перевода

Не все квартиры можно перевести в нежилое помещение. Мы проведём анализ документов, выполним необходимые замеры и оценим техническую возможность перевода.

Разработаем проект перепланировки

Предложим современное архитектурно-планировочное решение с учётом ваших пожеланий, разработаем проект перепланировки помещения и входной группы.

Проведём собрание собственников

Соберём решения собственников многоквартирного дома о переводе квартиры в нежилой фонд: подготовим списки, протокол общего собрания и согласие соседей.

Представим ваши интересы в различных инстанциях

Получим необходимые заключения от МЧС, СЭС, пожарного аудита, энергоаудита, управляющей компании и других организаций. Представим ваши интересы в БТИ и Росреестре.

Получим разрешение на перевод в нежилое

Обратимся с пакетом документов и заявлением в администрацию Хабаровска. В установленный законом срок получим уведомление о переводе жилого помещения в нежилое.

Обновим документы и внесём изменения в ЕГРН

Проведём авторский надзор после завершения ремонта. Подпишем акт о завершённых работах. Закажем и получим новые документы в БТИ. Внесём изменения в ЕГРН.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков "СОЮЗ"»

Свидетельство о внесении сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестр Федеральной системы сертификации поставщиков

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Постановление администрации города Хабаровска о переводе нежилого помещения в жилое
Постановление администрации города Хабаровска о переводе нежилого помещения в жилое
Заказать

Закажите перевод квартиры в нежилой фонд

  • для будущего магазина, хостела или кафе;
  • для увеличения потока за счёт пешеходного трафика;
  • для получения дополнительной прибыли с аренды помещения.
Цены

Стоимость перевода жилого помещения в нежилое в Хабаровске

Стоимость согласования перевода квартиры в нежилой фонд — от 300 тыс. рублей. Точную цифру мы сможем озвучить после обсуждения конкретной задачи.

Цена зависит от площади недвижимости, особенностей планировки, сложности проекта, количества собственников в МКД и других ценообразующих факторов.

Услуга Стоимость
Согласование перевода жилого помещения в нежилое под ключ от 300 000 р.
Проектная документация (в том числе внесение изменений по замечаниям уполномоченных органов) от 150 000 р.
Представление интересов в уполномоченных органах по получению разрешения на проведение работ 20 000 р.
Представление интересов в БТИ, Росреестре 20 000 р.
Представление интересов в уполномоченных органах по получению актов ввода в эксплуатацию 30 000 р.
Работы по вводу в эксплуатацию (составление и комиссионное подписание актов освидетельствования скрытых работ, комиссионное обследование помещения и прочие работы) 10 000 р.
Авторский (технический) надзор 10 000 р.

Рассчитаться с нами можно наличными, безналично на расчётный счёт, банковской картой или через электронные кошельки.

Прайс-лист ООО «Проектно-изыскательские работы»

Реквизиты ООО «Проектно-изыскательские работы»

Экспресс-расчёт стоимости оформления перевода

Ответьте на 4 вопроса и получите экспресс-расчёт стоимости перевода жилого помещения в нежилое.

1. Укажите тип дома (материал наружных стен и несущих конструкций).
2. Является ли здание охраняемым объектом историко-культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства)?
3. Сколько квартир в доме?
4. Есть парковка или возможность организации мест для автотранспорта?
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Мы позвоним, уточним детали, оценим возможность оформления и назовём стоимость работ.

Примеры работ

План проекта перевода нежилого помещения в жилое, расположенного по ул. Волочаевская в Хабаровске
Кейс

Перевод нежилого помещения в квартиру

Разработали проектную документацию и согласовали перевод офиса, расположенного на 1-м этаже многоквартирного дома по ул. Волочаевской в жилое помещение — двухкомнатную квартиру.

проект перевода жилого помещения в нежилой фонд и его присоединения к офисным помещениям в доме по ул. Шеронова
Кейс

Перевод квартиры в нежилое помещение

Подготовили проект перевода жилого помещения в нежилой фонд и его присоединения к помещениям в доме по ул. Шеронова для дальнейшего использования под офис.

план проекта переустройства функционального помещения, расположенного на 1-м этаже жилого дома ул. Блюхера под квартиру
Кейс

Перевод нежилого помещения в жилое

Разработали проект переустройства функционального помещения, расположенного на 1-м этаже жилого дома ул. Блюхера, для использования недвижимости под квартиру. Получили разрешительную документацию.

Клиенты о компании «ПИР»

Отзывы

Среди наших заказчиков федеральные и краевые госучреждения, муниципальные организации, коммерческие предприятия и частные лица.

Дианова Светлана Владимировна
Дианова Светлана Владимировна президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

«Обращалась в компанию за разработкой проекта перепланировки. Всё сделано в срок и с высоким качеством. Результат — разрешение уполномоченного органа получено в установленный законом срок».

Климов Максим Александрович
Климов Максим Александрович глава Охотского муниципального района

«Выражаем благодарность за участие в подготовке документов при прохождении конкурсного отбора по программе капитальных ремонтов для СОШ имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения».

ННК-Хабаровскнефтепродукт

«ООО «ПИР» — надёжный подрядчик, способный выполнять сложные задачи на высоком уровне. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» высоко ценит установившиеся между нами партнёрские отношения».

Контактная информация

Контакты

Адрес
680013, г. Хабаровск
ул. Лермонтова, д. 24, оф. 9
Телефоны
8 (4212) 93-24-00, +7 (929) 406-24-00
Режим работы
пн—пт: с 10:00 до 18:00 (без перерыва),
сб—вс: выходные дни.
Email
mail@pir27.ru
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Компания «Проектно-изыскательские работы» — проектирование, получение разрешений, согласования, юридическое сопровождение.

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